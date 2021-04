57 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz bis Freitagmittag gemeldet. 35 davon betreffen Pirmasenser. Die Hälfte dieser Fälle könne zwei Großfamilien zugeordnet werden, teilte die Kreisverwaltung mit. Erneut gab es Corona-Fälle an Schulen und Kindergärten. Ein Mitarbeiter sowie drei Kinder der Grundschule Horeb wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Betroffen ist auch jeweils ein Schüler der Landgraf Ludwig-Realschule Plus in Pirmasens und der Pestalozzi-Grundschule in Zweibrücken. Einen positiven Test gab es in der katholischen Kindertagesstätte in Obernheim-Kirchenarnbach.

Derzeit sind im Landkreis 387 Menschen mit dem Virus infiziert. 122 leben in Pirmasens (35 neu), 62 in Zweibrücken (4), in den Verbandsgemeinden sind es im Dahner Felsenland 42 (4), in Hauenstein 17 (4), in Pirmasens-Land 28 (3), in Rodalben 22, in Thaleischweiler-Wallhalben 20 (1), in Waldfischbach-Burgalben 31 (4) und in Zweibrücken-Land 43. (2). Die Corona-Ampel bleibt rot: Das Landesuntersuchungsamt stuft Pirmasens mit einer Inzidenz von 161, den Landkreis mit 99 und Zweibrücken mit 88 in die Alarmstufe rot ein.