Vier positive Testergebnisse auf das Coronavirus sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz bis Montagmittag übermittelt worden. Betroffen sind zwei Personen aus Pirmasens sowie eine aus Zweibrücken und eine aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Zwei der positiv Getesteten waren als enge Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne, die beiden anderen sind Rückkehrer aus dem Italienurlaub, informierte die Kreisverwaltung. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 26 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, 13 davon leben in Pirmasens, acht in Zweibrücken, fünf im Kreis. Das Landesuntersuchungsamt die Inzidenzwerte 3,1 für den Landkreis, 17 für Pirmasens und 9 für Zweibrücken.