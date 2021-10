Am Donnerstag hat das Landesuntersuchungsamt seinen Wochenbericht zur Covid-19-Lage herausgegeben. Im Bereich des Gesundheitsamtes des Kreises Südwestpfalz haben sich demnach in den vergangenen sieben Tagen 76 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Zwei positiv auf das Coronavirus getestete Pirmasenser sind im Krankenhaus, werden dort aber nicht wegen Covid-19 behandelt. Während bei den Altersgruppen in Pirmasens die Inzidenz bei den 20- bis 59-Jährigen mit 76 am höchsten ist, sind im Landkreis die Zwölf- bis 19-Jährigen mit einer Inzidenz von 112 am stärksten betroffen. In Zweibrücken liegt die Inzidenz bei den bis zu Elfjährigen mit 86 am höchsten.

20 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz ein. Derzeit gelten 133 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 37 (vier neue Fälle), in Zweibrücken 20 (+4) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8 (+1), Hauenstein 17, Pirmasens-Land 12 (+2), Rodalben 9 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 6 (+2), Waldfischbach-Burgalben 15 (+2) und Zweibrücken-Land 9 (+1).

Das Landesuntersuchungsamt meldet weiterhin die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie Pirmasens und Zweibrücken. Die Inzidenzwert liegen bei 49 im Kreis, 55 in Pirmasens und 35 in Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 1,3 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 3,73.