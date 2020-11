Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz hat am Montag in seiner täglichen Corona-Übersicht zwei weitere Tode in der Südwestpfalz vermeldet. Bereits am Freitag verstarb demzufolge eine Frau aus dem Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung, am Sonntag ein Mann aus Pirmasens. Bislang sind in der Region 15 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die Kimmle-Stiftung hat die RHEINPFALZ zudem informiert, dass in ihrer Pirmasenser Wohnanlage Pirminius mittlerweile zehn Bewohner und vier Mitarbeiter als infiziert gelten. Die Verantwortlichen befürchten, dass die Zahl noch steigen wird.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 328 bestätigte positive Fälle aktiv, 18 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 66 (+1), Zweibrücken 63 (-2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 26, Hauenstein 11 (+1), Pirmasens-Land 25 (-1), Rodalben 16 (-5), Thaleischweiler-Wallhalben 49 (-7), Waldfischbach-Burgalben 32 (-1) und Zweibrücken-Land 40 (-4).

Insgesamt wurden bis heute 1187 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet.

Von dem Coronavirus sind auch zwei Kindergärten betroffen. Die Kita in Hornbach wird voraussichtlich bis 4. Dezember geschlossen sein. In Weselberg wird dies voraussichtlich bis 8. Dezember der Fall sein. In beiden Einrichtungen stehen laut Kreisverwaltung „zahlreiche Mitarbeiter“ unter Quarantäne, so dass der Betrieb nicht aufrecht aufrechterhalten werden kann.