Wieder hat sich ein Familienmitglied eines Corona-Infizierten ebenfalls angesteckt. Wie die Kreisverwaltung am Freitag mitteilte, gibt es in der Verwandtschaft einer Reiserückkehrerin einen neuen Fall von Covid-19. Weil die betroffene Person als Kontaktperson 1 galt, war sie sowieso schon in Quarantäne. Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz zehn Fälle aktiv: drei in Pirmasens, fünf in Zweibrücken sowie je einer in den Verbandsgemeinden Hauenstein und Waldfischbach-Burgalben. Wer Symptome hat, soll sich bei seinem Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809-750, Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr) oder unter der landesweiten Nummer (0800/9900400). Weitere Infos auf der Homepage des Landkreises: www.lkswp.de/corona-info.