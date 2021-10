Bis Freitagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz 18 positive Corona-Testergebnisse gemeldet. In der Wohnanlage Pirminius der Heinrich-Kimmle-Stiftung in Pirmasens wurden vier Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Auch ein Kind des Kindergartens St. Pius in Rodalben hat sich angesteckt. Damit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 143 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 42 (acht neue Fälle), in Zweibrücken 20 (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8, Hauenstein 21 (+4), Pirmasens-Land 12 (+1), Rodalben 12 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 5, Waldfischbach-Burgalben 14 und Zweibrücken-Land 9 (+1).

Das Landesuntersuchungsamt führt den Kreis und die beiden Städte in der Warnstufe 1. Die Inzidenzwerte gibt es mit 54 für den Kreis, 75 für Pirmasens sowie 35 für Zweibrücken an.

Impfbus von 10 bis 18 Uhr an der Messe

Wer sich kurzfristig impfen lassen möchte, hat am Samstag Gelegenheit dazu, denn der Impfbus des Landes steht von 10 bis 18 Uhr an der Messe Pro Vita, Zeppelinstraße 11, in Pirmasens. Bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahren ist eine schriftliche Einwilligung der Eltern notwendig, unter 16 Jahren ist zudem die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person erforderlich. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und – sofern vorhanden – der Impfpass. Weitere Informationen zur Impfung und zum Impfbus gibt es auf der Landesseite im Internet.