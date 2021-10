Den zweiten Tag in Folge registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz mehr als 20 positive Testergebnisse auf das Coronavirus. Exakt 23 neue Covid-19-Fälle wurden bis Mittwochmittag bestätigt. 119 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten jetzt als mit dem Virus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 36 (sechs neue Fälle), in Zweibrücken 17 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8 (+1), Hauenstein 17 (+2), Pirmasens-Land 10, Rodalben 5 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 4, Waldfischbach-Burgalben 13 (+5) und Zweibrücken-Land 9 (+6). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Warnstufe 1 für den Landkreis sowie Pirmasens und Zweibrücken an. Die Inzidenzwerte liegen bei 46 im Landkreis, 52 in Pirmasens und 32 in Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 1,1 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 3,48.