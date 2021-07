Ein Pirmasenser wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das Testergebnis ging am Freitag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz ein. Damit erhöht sich die Anzahl der Infizierten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts auf 19. Die Betroffenen leben in Pirmasens (9), Zweibrücken (7) und in den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Pirmasens-Land (1). Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 2 für den Landkreis, 10 für Pirmasens und 12 für Zweibrücken.