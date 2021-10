31 weitere positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde auch darüber informiert, dass ein Pirmasenser im Alter zwischen 60 und 65 Jahren an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, war der Mann ungeimpft.

Vier weitere positive Testergebnisse gab es in der Rodalber Kindertagesstätte St. Pius. Die Betroffenen waren bereits in Quarantäne. Einen Coronafall gibt es auch in der Kindertagesstätte St. Wolfgang in Erfweiler, dort wurde eine Mitarbeiterin positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die Kinder können die Einrichtung wieder besuchen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen können.

Derzeit 190 Infizierte

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 190 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben in Pirmasens 47 (fünf neue Fälle), in Zweibrücken 32 (+5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 10 (+1), Hauenstein 21, Pirmasens-Land 10 (+3), Rodalben 35 (+13), Thaleischweiler-Wallhalben 5 (+1), Waldfischbach-Burgalben 16 und Zweibrücken-Land 14 (+3).

Der Kreis und die beiden Städte werden weiterhin in Warnstufe 1 geführt, das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 74 für den Landkreis, 80 für Pirmasens und 56 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 1,6, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 3,85.