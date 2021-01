Nach aktuellem Stand (Sonntag, 11.30 Uhr) hat sich nach Angaben der Kreisverwaltung im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Pirmasens ein weiterer Covid-19-Fall bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 143,4 aktuell in der Risikostufe rot ein. Auch die Städte Pirmasens (188,9) und Zweibrücken (79,0) liegen in der Risikostufe rot. Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 455 bestätigte positive Fälle aktiv, einer mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 182, in Zweibrücken 46 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 35 (+1), Hauenstein 14, Pirmasens-Land 27, Rodalben 61, Thaleischweiler-Wallhalben 44, Waldfischbach-Burgalben 20 und Zweibrücken-Land 26. rhp/pr