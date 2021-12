59 weitere Infektionen mit dem Coronavirus haben sich am Dienstag für die Südwestpfalz bestätigt. Darunter sind 28 Fälle im Landkreis, 18 in Pirmasens und 13 in Zweibrücken. Ein Mann zwischen 80 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland starb nach Angaben der Kreisverwaltung an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion, er war zweifach geimpft. Betroffen von Infektionen sind auch Kinder aus den Kitas Spatzennest in Bechhofen, Arche Noah in Contwig und Wallstraße in Zweibrücken. Zudem erhielt eine Schülerin der BBS Zweibrücken ein positives Test-Ergebnis. Insgesamt sind aktuell im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 826 bestätigte positive Fälle aktiv, 115 weniger als am Vortag. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 165,4 (Landkreis), 243,8 (Pirmasens) sowie 308,6 (Zweibrücken).

Der Impfbus macht jeweils von 9 bis 17 Uhr Station am Mittwoch in Zweibrücken am City Outlet und am Donnerstag in Pirmasens an der Messe-Halle 6D. Für eine Impfung in der zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe ist dagegen ein Termin erforderlich. Auf der Homepage des Landkreises gibt es weitere Informationen.