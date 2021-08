Bis Mittwochmittag wurde dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz ein weiteres positives Corona-Testergebnis übermittelt. Betroffen ist ein Pirmasenser. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten derzeit 22 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 15, in Zweibrücken drei sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land je eine Person. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1 für den Landkreis, 10 für Pirmasens und 6 für Zweibrücken an.