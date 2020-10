In Pirmasens gibt es einen weiteren bestätigten Corona-Fall. Laut dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung handelt es sich dabei um einen Mann, bei dem die Infektionsquelle noch nicht geklärt sei. Derzeit sei das Gesundheitsamt mit der Kontaktverfolgung des Erkrankten beschäftigt. Aktuell sind in der Südwestpfalz sechs Corona-Fälle aktiv. Davon zwei in Pirmasens, zwei in Zweibrücken sowie zwei in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland.

Insgesamt wurden bis heute 266 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Von den an Covid-19 Erkrankten gelten 256 von der akuten Covid-Erkrankung als genesen. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes vier Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Aufgrund gehäufter Fälle von fehlerhaftem Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) weißt das Gesundheitsamt darauf hin, dass die MNB richtig über Mund, Nase und Wange zu platzieren ist. Durch ein möglichst enges Anliegen könne die Menge an vorbeiströmender Luft minimiert werden.

Explizit wird darauf hingewiesen, dass so genannte „Mini-Visiere“ keine adäquate Alternative sind. Auch Gesichtsvollvisiere bieten keinen vergleichbaren Schutz zu korrekt getragenen Mund-Nasen-Bedeckungen. Lediglich wenn aus ärztlicher Sicht aufgrund von gesundheitlichen Bedenken oder bei anderen triftigen Gründen eine MNB nicht zumutbar ist, könne ein Gesichtsvollvisier geduldet werden.