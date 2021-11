27 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Samstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Von den neuen Fällen waren zuvor fünf Personen als Kontaktpersonen und eine aus der Türkei zurückgekehrte Person in häuslicher Quarantäne. Erneut ist ein Seniorenheim betroffen: Im Haus Pfalzblick in Pirmasens liegen für drei weitere Bewohner positive Corona-Testergebnisse vor.

413 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk gelten derzeit als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 104 (acht neue Fälle), in Zweibrücken 80 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 30 (+3), Hauenstein 9, Pirmasens-Land 23, Rodalben 62 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 38 (+5), Waldfischbach-Burgalben 37 und Zweibrücken-Land 30 (+4).

Das Landesuntersuchungsamt führt den Kreis und die beiden Städte weiterhin in der Warnstufe 1 und gibt als Inzidenzwerte für den Landkreis 140, für Pirmasens 164 und für Zweibrücken 124 an. Betrachtet man die Inzidenzwerte der einzelnen Altersgruppen, so liegt sie im Kreis bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 286 am höchsten, in Pirmasens ist es die Altersgruppe der über 80-Jährigen (477), in Zweibrücken ist es die der Fünf- bis 14-Jährigen (310). Datenbasis sind die Infektionszahlen in den sieben Tagen bis Freitag. In diesem Zeitraum wurden im Gesundheitsamtsbezirk 214 Corona-Fälle gemeldet.

Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz ist auf 3,1 gestiegen, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz wird mit 5,31 angegeben.