Bis Donnerstagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung 19 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Erneut ist die Kindertagesstätte Bechhofen betroffen. Jetzt ist eine zweite Erzieherin mit dem Virus infiziert, ein weiteres Kind hat sich angesteckt. Der Kindergarten ist seit Donnerstag vergangener Woche geschlossen. Derzeit sind 20 Bechhofer mit dem Virus infiziert, fünf mehr als am Vortag. Einen Corona-Fall gab es auch im Kindergarten Bottenbach. Wie die Kreisverwaltung informierte, befindet sich die Gruppe des betroffenen Kindes in Quarantäne. Der Kreisverwaltung wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona mitgeteilt. Ein Mann im Alter von 70 bis 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben starb mit einer Corona-Infektion, es ist das 115. Todesopfer während der Pandemie. Aktuell sind in der Stadt Pirmasens 46 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (vier neue Fälle), in der Stadt Zweibrücken sind es 36 (ein neuer Fall), im Landkreis 85 (14 neue Fälle). Das Landesuntersuchungsamt stuft Pirmasens mit einer Sieben-Tage-Rate von 65 in der Risikostufe rot ein, der Landkreis (43) und Zweibrücken (41) werden in der Gefahrenstufe orange geführt.