22 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eingegangen. Aktuell gelten 247 Menschen im Gesundheitsamtsbezirks als mit dem Virus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 76 (acht neue Fälle), Zweibrücken 51 (5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 24 (1), Hauenstein 11, Pirmasens-Land 14 (2), Rodalben 34 (3), Thaleischweiler-Wallhalben 15 (1), Waldfischbach-Burgalben 17 und Zweibrücken-Land 5 (2). Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die Leitindikatoren Inzidenz, Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbettenauslastung: Der Inzidenzwert liegt im Landkreis bei 37, in Pirmasens bei 110 und in Zweibrücken bei 82. Lediglich in Pirmasens ist der Warnstufenwert von 100 überschritten. Die Hospitalisierungsinzidenz – Anzahl der in den vergangenen sieben Tage im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 1,5, hier ist der Schwellenwert 5. Die Intensivbettenauslastung liegt in Rheinland-Pfalz bei 4,83. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.

Positive Testergebnisse gab es an der IGS Thaleischweiler-Fröschen sowie in der Kindertagesstätte Pfiffikus in Pirmasens und in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Zweibrücken. Die drei betroffenen Kinder sind in Quarantäne. Während an Schulen die Klassenkameraden jetzt fünf Tage in Folge täglich getestet werden und im Unterricht Maske tragen müssen, werden Corona-Fälle in Kindertagesstätten und Einrichtungen der Kindertagespflege anders behandelt. Ein positiv getestetes Kind oder ein Mitarbeiter muss in Quarantäne. Alle Kinder der gleichen Gruppe – bei einem offenen Konzept alle Kinder und Mitarbeiter –, die Kontakt hatten, sind Kontaktpersonen und haben eine einmalige Testpflicht. Sie müssen sich bis zum Vorliegen eines negativen Test-Ergebnisses absondern und können erst nach Vorlage eines negativen PCR-Test-Ergebnisses zurück in die Einrichtung.