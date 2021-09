Bis Mittwochmittag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Kreises Südwestpfalz zehn weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Aktuell gelten im Gesundheitsamtsbezirk 144 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 62 (fünf neue Fälle), in Zweibrücken 27 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8 (+2), Hauenstein 5, Pirmasens-Land 12, Rodalben 9, Thaleischweiler-Wallhalben 2, Waldfischbach-Burgalben 12 (+1) und Zweibrücken-Land 7. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom Lua ermittelten Leitindikatoren: Die Inzidenzwerte liegen im Landkreis bei 20, in Pirmasens bei 80 und in Zweibrücken bei 27. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 0,5 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 4,28. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.