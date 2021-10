Vier positive Corona-Testergebnisse hat das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz bis Freitagmittag erhalten. Weil aber mehr Menschen als genesen aus der Statistik fallen, sinkt trotz der vier neuen Fälle die Anzahl der aktuell Infizierten auf 113. Davon leben in Pirmasens 53 (ein neuer Fall), in Zweibrücken 16 (+1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 6 (+1), Hauenstein 7, Pirmasens-Land 9, Rodalben 6 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 2, Waldfischbach-Burgalben 11 und Zweibrücken-Land 3. Der Kreis, Pirmasens und Zweibrücken befinden sich in der Corona-Warnstufe 1. Als Leitindikatoren gibt das Landesuntersuchungsamt die Inzidenzwerte für den Kreis mit 21, für Pirmasens mit 67 und für Zweibrücken mit 18 an, der Hospitalisierungsindex im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 0,2, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 4,03.