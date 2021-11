Bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 54 weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen ist erneut eine Einrichtung: Eine Schülerin der BBS Rodalben wurde positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 438 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 110 (elf neue Fälle), in Zweibrücken 77 (+7) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 48 (+9), Hauenstein 14 (+6), Pirmasens-Land 19 (+3), Rodalben 48 (+6), Thaleischweiler-Wallhalben 48 (+2), Waldfischbach-Burgalben 43 (+6) und Zweibrücken-Land 31 (+4).

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Kreis und die Städte weiterhin in die Warnstufe 1 ein. Die Inzidenzwerte liegen bei 161 im Kreis, 149 in Pirmasens und 103 in Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 3,4 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 5,62.