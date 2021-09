Bis Samstagmittag hat das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz elf weitere positive Corona-Testergebnisse erhalten. Betroffen sind fünf Pirmasenser, zwei Zweibrücker, eine Person aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land und drei aus Zweibrücken-Land. Aktuell gelten 252 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 82, Zweibrücken 53 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 21, Hauenstein 11, Pirmasens-Land 13, Rodalben 32, Thaleischweiler-Wallhalben 16, Waldfischbach-Burgalben 16 und Zweibrücken-Land 8. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die Leitindikatoren: Dazu gehört die Inzidenz, die mit 35 für den Landkreis, 102 für Pirmasens sowie 53 für Zweibrücken angegeben wird, sowie die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz, die bei 1,5 liegt, und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 5,19. Pirmasens überschreitet lediglich einen der Indikatoren für die Warnstufe 1. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.