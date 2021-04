Bis Montagmittag wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz acht positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen sind eine Person aus Pirmasens, fünf Zweibrücker, ein Bewohner der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und eine Person aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 452 Menschen mit dem Virus infiziert. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 80, die Stadt Pirmasens mit 149 und Zweibrücken mit 155 in der Alarmstufe rot ein. In Zweibrücken gilt ab Mittwoch, 0 Uhr, wieder die Bundesnotbremse mit einer Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

Zwei weitere Fälle gab es in Betreuungseinrichtungen: Ein Kind der protestantischen Kindertagesstätte in Zweibrücken-Bubenhausen und eine Schülerin des Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasiums haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Kreisverwaltung berichtet von zwei weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein Pirmasenser im Alter von 50 bis 60 Jahren starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, ein 70- bis 80-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land starb mit einer Corona-Infektion. Damit sind in der Südwestpfalz bereits 136 Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde etwa die Hälfte der aktuelle Covid-19-Erkrankungen durch Virusvarianten ausgelöst. Nach Auswertung von Proben der Vorwoche wurde bei 45 Fällen aus dem Landkreis Südwestpfalz, 31 Fällen aus Pirmasens sowie fünf Fällen aus Zweibrücken die britische Virusvariante festgestellt. Bei vier Fällen aus dem Landkreis wurde die südafrikanische Variante nachgewiesen.