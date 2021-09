Acht weitere Covid-19-Fälle haben sich bis Dienstagmittag bestätigt. Betroffen sind ein Pirmasenser, drei Zweibrücker sowie je eine Person aus den Verbandsgemeinden Hauenstein, Rodalben, Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Derzeit gelten 200 Menschen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes als mit dem Coronavirus infiziert. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz und die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Keiner der maßgeblichen Leitindikatoren hat den Schwellenwert zur Stufe 2 überschritten. Der Inzidenzwert liegt im Landkreis bei 32, in Pirmasens bei 60 und in Zweibrücken bei 38. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 1,1, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 4,34. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.