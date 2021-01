Am Donnerstag und Freitag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz 85 weitere Covid-19-Fälle bestätigt, 46 an Silvester, 39 an Neujahr. Betroffen sind auch Pflege- und Senioreneinrichtungen. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurden elf Bewohner des Wecare Pflegezentrums in der Steinstraße in Pirmasens sowie vier Bewohner des Seniorenzentrum Haus Edelberg in Rodalben positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet.

Die bestätigten Neuinfektionen verteilen sich auf Pirmasens (34), Zweibrücken (8) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (2), Hauenstein (5), Pirmasens-Land (7), Rodalben (21), Thaleischweiler-Wallhalben (3), Waldfischbach-Burgalben (1) und Zweibrücken-Land (4). Aktuell sind laut Gesundheitsamt, das für den Landkreis sowie die Städte Zweibrücken und Pirmasens zuständig ist, 401 bestätigte Infektionen aktiv. Das sind 39 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Einwohner gibt das Landesuntersuchungsamt für den Landkreis mit 124,4, für Zweibrücken mit 70,2 und für Pirmasens mit 213,8 an. Alle drei sind damit als Risikogebiet eingestuft.

Bewohnerin der Pirminius-Wohnanlage verstorben

Laut Marco Dobrani, Stiftungsvorstand der Heinrich-Kimmle-Stiftung, ist am Silvesterabend eine Bewohnerin der Pirminius-Wohnanlage an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Eine weitere Bewohnerin wird noch im Krankenhaus behandelt. Dieser Todesfall taucht in der Statistik des Kreises (42 Todesfälle) noch nicht auf.

Impftermine werden vergeben

Die Kreisverwaltung weist erneut daraufhin, dass ab Montag, 4. Januar, Termine für die Corona-Impfung vergeben werden. Zunächst an die priorisierte Gruppe wie Personen im Alter von 80 Jahren und älter sowie an Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste oder Rettungsdienste. Termine können unter Telefon 0800/5758100 oder über die Internetseite impftermin.rlp.de angefragt werden. Das Land schreibt zudem alle über 80-Jährigen per Brief an.

Bei Symptomen melden

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt, bei der Hotline 06331/809750 (Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr, sowie Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr) oder unter der landesweiten Rufnummer 0800/9900400 zu melden.