66 neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Freitag in der Südwestpfalz bestätigt worden. 48 Fälle betreffen davon den Landkreis, vier die Stadt Pirmasens und 14 die Stadt Zweibrücken. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 182,1(Landkreis), 109,5 (Pirmasens) sowie 182,2 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 1,84. Bürgertests werden weiterhin kostenlos angeboten. Terminvereinbarungen für einen Schnelltest können Interessierte online oder unter 06331 809 780 von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr auch telefonisch vornehmen. Sie finden im Testzentrum Pirmasens montags bis freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr in den Kongressräumen der Messe Pirmasens statt.