Bis Montagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz zwei weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen ist eine Person aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und eine aus der Verbandsgemeinde Rodalben. Derzeit gelten im Gesundheitsamtsbezirk 66 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. 17 wohnen in Pirmasens, 26 in Zweibrücken, elf in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, eine in der VG Hauenstein, eine in Pirmasens-Land, acht in der VG Rodalben sowie jeweils eine in Waldfischbach-Burgalben und Zweibrücken-Land. Das Landesuntersuchungsamt gibt als Inzidenzwerte für den Landkreis und die Stadt Pirmasens 15 an, für Zweibrücken 38 an.