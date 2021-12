Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldete am Montag für seinen Zuständigkeitsbereich 64 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte aktuell mit 343 (Landkreis), 353 (Pirmasens) und 291 (Zweibrücken) an. Die landesweite Sieben-Tage- Hospitalisierungsinzidenz liege bei 3,58. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1.187 bestätigte positive Fälle aktiv, 68 weniger als am Samstag.

Die bislang 8.741 bestätigten Fälle verteilen sich wie folgt: Pirmasens (2.322/+18), Zweibrücken (1.597/+10), Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (787/+11), Verbandsgemeinde Hauenstein (408/+1), Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (515/+3), die Verbandsgemeinde Rodalben (857/+7), Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (878/+6), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (617/+5), Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (760/+3).

Ergebnisse der Ermittlungen aus den vergangenen Tagen betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Je ein Schulkind der Grundschule in Dahn, des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn, der Grundschule in Hornbach und der Robert-Schuman-Grundschule in Pirmasens sowie eine Schülerin der BBS Zweibrücken und zwei Schülerinnen der IGS Contwig wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Auch zwei Kinder aus dem Kindergarten in Bruchweiler-Bärenbach sowie sieben Kinder und eine Mitarbeiterin des städtischen Kindergartens am Sommerwald in Pirmasens erhielten ein positives Testergebnis.