Die Anzahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt weiter an. Bis Donnerstagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 59 weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Betroffen sind erneut Betreuungseinrichtungen: Ein Schüler der Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben und eine Schülerin der Grundschule Dahn wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Ebenso erhielten drei Mitarbeiter der Kindertagesstätte Seeliger Bernhard in Rodalben ein positives Testergebnis.

338 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk gelten als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 80 (sechs neue Fälle), in Zweibrücken 69 (+8) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 26 (+12), Hauenstein 10 (+2), Pirmasens-Land 17 (+3), Rodalben 51 (+3), Thaleischweiler-Wallhalben 30 (+11), Waldfischbach-Burgalben 32 (+12) und Zweibrücken-Land 23 (+3).

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Kreis und die beiden Städte in Warnstufe 1 ein. Die Inzidenzwerte liegen jeweils über der 100er-Marke, im Landkreis bei 102, in Pirmasens bei 105 und in Zweibrücken bei 106. Trotz der steigenden Anzahl Infizierter sinkt die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsgebiet Westpfalz, sie wird mit 1,5 angegeben. Der Wert der Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz liegt bei 4,89.

Wie dem Covid-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes zu entnehmen ist, wurden in den vergangenen sieben Tagen vier Pirmasenser und ein Zweibrücker, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ins Krankenhaus eingeliefert. Davon werden drei Pirmasenser und ein Zweibrücker wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Alle sind älter als 60 Jahre. Dass es im Pirmasenser Altersheim Villa Sertel zuletzt zu Impfdurchbrüchen und einem Corona-Todesfall kam, wirkt sich auf die Inzidenz in besagten Altersgruppen aus. In Pirmasens liegt sie bei den über 80-Jährige derzeit etwa bei 421.

Die Statistik des Robert-Koch-Instituts – berücksichtigt sind die Fälle bis einschließlich Mittwoch – zeigt, dass im Kreis und in Zweibrücken die Fünf- bis 14-Jährigen stärker betroffen sind. In Zweibrücken wird die Inzidenz dieser Altersgruppe mit 275 angegeben.