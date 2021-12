Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz meldete am Mittwochnachmittag 58 weitere Infektionen mit dem Coronavirus für seinen Zuständigkeitsbereich. Der Behörde liegen Informationen über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion vor. Ein Mann im Alter zwischen 70 und 75 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben sei an den Folgen der Infektion verstorben, er sei nicht geimpft gewesen. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz gibt folgende Inzidenzwerte an: 159 im Landkreis, 204 in Pirmasens und 285 in Zweibrücken. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liege bei 3,36.

Zwei Schulkinder der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen wurden positiv auf das Coronavirus getestet und begründen dort ein relevantes Ausbruchsgeschehen, informiert die Kreisverwaltung weiter. Damit komme für die ganze Klasse Quarantäne zum Tragen. Auch eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Zweibrücken habe ein positives Testergebnis erhalten.

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 776 bestätigte positive Fälle aktiv, 50 weniger als am Vortag. Die neuen Fälle verteilen sich auf Pirmasens (+13), Zweibrücken (+13) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (+6), Hauenstein (+1), Pirmasens-Land (+6), Rodalben (+2), Thaleischweiler-Wallhalben (+5), Waldfischbach-Burgalben (+1) und Zweibrücken-Land (+11).