Laut Kreisverwaltung Südwestpfalz haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 30 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Das Landesuntersuchungsamt meldet noch immer die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Die Inzidenzwerte liegen bei 37,4 im Landkreis 97,1 in Pirmasens und 102,9 in Zweibrücken. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 1,5 (1 für den Landkreis, 0 für Pirmasens und 2,9 für Zweibrücken. Der Wert für die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz wird mit 4,95 angegeben. Zweibrücken überschreitet laut Kreisverwaltung nur einen der Indikatoren für die Warnstufe 1. Die nächste Warnstufe werde erst erreicht, wenn zwei der drei genannten Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.