27 positive Corona-Testergebnisse sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz bis Donnerstagmittag gemeldet worden. Betroffen sind Personen aus Pirmasens (7), Zweibrücken (1) und den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (3), Hauenstein (4), Pirmasens-Land (7), Rodalben (3) und Waldfischbach-Burgalben (2). Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes sind aktuell 331 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Sieben-Tage-Rate von 90 und die Stadt Pirmasens (119) in der Alarmstufe rot ein. Die Inzidenz der Stadt Zweibrücken liegt knapp unter 50, sie wird in der Gefahrenstufe orange geführt. Die Kreisverwaltung informierte über einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona: Ein Mann zwischen 75 und 85 Jahren aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bislang sind 124 Menschen gestorben, die mit Sars-CoV-2 infiziert waren.

Mehr zum Thema