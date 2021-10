19 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz bis Freitagmittag mitgeteilt. Außerdem wurde die Kreisverwaltung über einen weiteren Todesfall informiert: Ein Mann zwischen 50 und 60 Jahren aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Nach Informationen der Kreisverwaltung war er gegen das Coronavirus geimpft.

Von den neuen Fällen waren jeweils eine Person aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land als Kontaktpersonen bereits in häuslicher Quarantäne. Derzeit gelten im Gesundheitsamtsbezirk 243 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 52 (ein neuer Fall), in Zweibrücken 52 (+9) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 9 (+1), Hauenstein 16 (-6), Pirmasens-Land 10, Rodalben 46 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 13 (+4), Waldfischbach-Burgalben 22 (+1) und Zweibrücken-Land 23 (+2).

Wie die Kreisverwaltung auf Nachfrage mitteilte, gab es im Rodalber Kindergarten St. Pius in den vergangenen Tagen elf Corona-Fälle. Betroffen sind acht Kinder und drei Beschäftigte. Wie viele Infektionen im Umfeld des Kindergartens auf diese Fälle zurückzuführen sind, konnte die Kreisverwaltung nicht beantworten.

Der Kreis und die Städte werden vom Landesuntersuchungsamt weiterhin in der Warnstufe 1 geführt. Als Inzidenzen gibt es für den Landkreis 85, für Pirmasens 72 und für Zweibrücken 115 an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wird mit 2,9 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 4,58.