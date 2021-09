15 weitere positive Corona-Testergebnisse sind bis Mittwochmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind acht Pirmasenser, eine Person davon war bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne. Weitere Infektionen gab es in den Verbandsgemeinden Hauenstein (1), Pirmasens-Land (2), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2) und Zweibrücken-Land (1). Insgesamt gelten 260 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die – nicht mehr allein für weitere Corona-Maßnahmen entscheidenden – Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt für den Landkreis mit 34, für die Stadt mit 102 und für Zweibrücken mit 91 an. Die Hospitalisierungsquote – die Anzahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern in den vergangenen sieben Tagen, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner – liegt im Kreis bei 1, in Zweibrücken bei 3, im für die Warnstufenberechnung grundlegenden Versorgungsbezirk Westpfalz bei 1,6. Hier liegt der Schwellenwert zur Warnstufe 2 bei 5. Die Intensivbettenauslastung liegt in Rheinland-Pfalz bei 4,83 Prozent, hier liegt der Schwellenwert bei 6. Pirmasens überschreitet lediglich einen der Indikatoren für die Warnstufe 1. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.