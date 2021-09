Bis Donnerstagmittag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 15 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Ein am Vortag gemeldeter Fall in der Verbandsgemeinde Rodalben entfällt, da er einem anderen Gesundheitsamt zugeordnet wurde. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits zwei Personen aus Zweibrücken, sowie eine aus der Verbandsgemeinde Dahn als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 224 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, 14 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 48 (fünf neue Fälle), Zweibrücken 58 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner (+1) Felsenland 24, Hauenstein 11, Pirmasens-Land 13, Rodalben 37 (+1), Thaleischweiler-Wallhalben 8 (+1), Waldfischbach-Burgalben 22 (+1) und Zweibrücken-Land 3. Lediglich ein Pirmasenser unter 15 Jahren hat sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert, im Kreis waren es in dieser Altersgruppe sieben, in Zweibrücken 14. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 66 für den Landkreis, 70 für Pirmasens und 64 für Zweibrücken.