142 weitere Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt am Dienstag für die Südwestpfalz. Davon entfallen 38 Fälle auf die Stadt Pirmasens (aktuell aktive Fälle: 294), 91 auf den Landkreis (722) und 13 auf Zweibrücken (223). Betroffen sind auch Schulen: In der Grundschule Hornbach, der Realschule plus Vinningen und dem Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn wurde je eine Infektion bestätigt, ebenso am Klosterhof des Nardinihauses in Pirmasens und für die BBS Zweibrücken. Weitere Fälle in einer Schulkasse gab es an der Grundschule Dellfeld und der Realschule plus Hauenstein, womit für die jeweiligen Klassen Quarantäne gilt. Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Inzidenzwerte 347,5 (Landkreis), 418 (Pirmasens) sowie 299,8 (Zweibrücken) und für die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 3,55. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1239 bestätigte positive Fälle aktiv, 178 weniger als am Vortag.