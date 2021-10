Das Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz meldete am Samstag für seinen Zuständigkeitsbereich 14 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Aktuell sind in der Südwestpfalz demnach 112 bestätigte positive Fälle aktiv. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 55 (+8), in Zweibrücken 15 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 7 (+1), Hauenstein 6, Pirmasens-Land 7 (+2), Rodalben 5, Thaleischweiler-Wallhalben 4 (+1), Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 3. Das Landesuntersuchungsamt (Lua) Rheinland-Pfalz meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind drei Indikatoren: die Inzidenzwerte 22,9 (Landkreis), 47,3 (Pirmasens) und 20,6 (Zweibrücken), die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz (0,4) und die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz (3,85). Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.