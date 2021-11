Erneut erreichte die Anzahl der Corona-Fälle einen neuen Höchststand. 104 positive Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag übermittelt. Erneut sind Einrichtungen betroffen, eine wird vorübergehend schließen: Weil sich im Paulus-Kindergarten in Pirmasens eine Mitarbeiterin infiziert hat, wurde die Kindertagesstätte geschlossen, informierte die Kreisverwaltung.

In der Kindertagesstätte St. Elisabeth in Dahn wurde eine Erzieherin positiv auf Sars-CoV-2 getestet. An der IGS Contwig und an den Grundschulen Thaleischweiler, Bottenbach, Rieschweiler und der Mannlich-Realschule Plus in Zweibrücken erhielt je ein Schüler ein positives Testergebnis. In der Herzog-Wolfgang-Realschule Plus in Zweibrücken wurden zwei Fälle in einer Klassenstufe festgestellt. Die Klasse wurde heimgeschickt, die Kontaktpersonen sind in Quarantäne und es werden PCR-Testungen vorgenommen.

693 Infizierte

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 693 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 132 (sieben neue Fälle), in Zweibrücken 114 (+26) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 109 (+21), Hauenstein 42 (+5), Pirmasens-Land 44 (+6), Rodalben 68 (+5), Thaleischweiler-Wallhalben 73 (+11), Waldfischbach-Burgalben 50 (+8) und Zweibrücken-Land 61 (+12).

Das Landesuntersuchungsamt meldet aktuell die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Als Inzidenzwerte gibt es für den Landkreis 268, für Pirmasens 147 sowie für Zweibrücken 235 an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 4,7. Die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz wird mit 6,48 angegeben und hat damit den Schwellenwert 6 zur Warnstufe 2 überschritten. Wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden, wird Warnstufe 2 ausgerufen. Die Inzidenzen liegen schon seit mehreren Tagen über dem Schwellenwert 100.

Hohe Inzidenzen bei unter Zwölfjährigen

Besonders von Corona betroffen sind derzeit Kinder und Jugendliche in Kindergärten und Schulen. Im Kreis und in den Städten sind es die unter Zwölfjährigen, für die es noch kein Impfangebot gibt. Die Inzidenz in dieser Altersgruppe liegt im Kreis bei 506, in Zweibrücken bei 286 und in Pirmasens bei 217. Bei den Zwölf- bis 19-Jährigen liegen die Inzidenzen in Pirmasens bei 251 und in der Südwestpfalz bei 289.