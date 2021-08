Zwei positive Corona-Testergebnisse sind bis Montagnachmittag beim Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind je eine Person aus Pirmasens und Zweibrücken. Damit gelten aktuell 25 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 15, in Zweibrücken fünf sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Pirmasens-Land, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Zweibrücken-Land je eine Person. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 2 für den Landkreis, 17 für Pirmasens und 3 für Zweibrücken an.