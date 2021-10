Bis Dienstagmittag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 15 weitere Covid-19-Fälle bestätigt. Außerdem wurde die Kreisverwaltung darüber informiert, dass eine Frau im Alter zwischen 90 und 100 Jahren aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist.

Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 109 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, vier weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 50 (vier neue Fälle), Zweibrücken 15 (+2) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5 (+1), Hauenstein 7 (+1), Pirmasens-Land 7 (+1), Rodalben 5 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 2 (+1), Waldfischbach-Burgalben 14 (+2) und Zweibrücken-Land 4 (+1).

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie Pirmasens und Zweibrücken. Die Inzidenzwerte liegen bei 20 im Landkreis, 42 in Pirmasens sowie 18 in Zweibrücken, die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz wir mit 0 angegeben, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz mit 3,54.