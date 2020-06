Die Corona-Krise zeigte auch im Mai ihre Auswirkungen am Arbeitsmarkt. In der Stadt Pirmasens stieg die Arbeitslosenquote von 11,6 Prozent im April auf nun 12,4 Prozent, im Landkreis Südwestpfalz von 4,2 Prozent im April auf nun 4,4 Prozent.

Über die Möglichkeit der Kurzarbeit halten nach wie vor zahlreiche Unternehmen ihre Fachkräfte im Unternehmen und überbrücken so die Zeit ohne Aufträge, Lieferungen und Kunden. Die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens zahlte nach eigenen Angabe 2020 bereits mehr als 25 Millionen Euro Kurzarbeitergeld aus. Bis zum Zähltag zur Monatsmitte sei die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz trotz der verstärkten Inanspruchnahme der Kurzarbeit weiter angestiegen. Drei Faktoren waren dabei entscheidend, so die Agentur: Es meldeten sich mehr Menschen aus der Beschäftigung heraus arbeitslos, weniger Menschen konnten die Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden und die Zahl der Männer und Frauen in Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung ist zurückgegangen – jeweils spürbar im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres.

Kommt neuer Schwung in die Wirtschaft?

„Corona bremst das Geschehen am Arbeitsmarkt auch weiter. Die Arbeitslosigkeit liegt zwischenzeitlich um mehr als 20 Prozent über Vorjahr. Wir beobachten jetzt gespannt die weiteren Entwicklungen bis zu den Sommerferien und hoffen, dass die erfolgten Lockerungen für neuen Schwung in der Wirtschaft sorgen“, sagt Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit. Damit sollten dann die Menschen, die aktuell noch in Kurzarbeit sind oder die sich vorübergehend arbeitslos melden mussten, wieder ihrer gewohnten Arbeit nachgehen können. „Wir werden in den nächsten Tagen gezielt diese Menschen anrufen, um abzufragen, ob eine Wiedereinstellung in Frage kommt oder wir Alternativen ins Auge fassen müssen“, so Weißler. Das Angebot an Arbeitsstellen liege insgesamt deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Die Zahl der in den vergangenen Wochen gemeldeten Stellen mache jedoch ein Stück Mut für die Sommermonate, so Weißler.

Arbeitslosenquote in Pirmasens: 12,4 Prozent

In der Stadt Pirmasens waren im Mai 2616 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 145 (5,9 Prozent) mehr als im April und 371 (16,5 Prozent) mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,6 Prozent im April auf nun 12,4 Prozent gestiegen. Sie lag 1,8 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Pirmasens 43 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 16 mehr als im April und 25 weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Es befanden sich zum Zähltag noch 427 offene Stellen im Bestand.

Arbeitslosenquote im Landkreis: 4,4 Prozent

Im Landkreis Südwestpfalz waren im Mai 2254 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 74 (3,4 Prozent) mehr als im April und 398 (21,4 Prozent) mehr als im Mai des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 4,2 Prozent im April auf nun 4,4 Prozent gestiegen. Sie lag 0,8 Prozentpunkt über dem Wert des Vorjahresmonats. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz 54 zu besetzende Stellen gemeldet. Das waren 37 mehr als im April und sieben weniger als im Mai des vergangenen Jahres. Damit befanden sich zum Zähltag noch 393 offene Stellen im Bestand.