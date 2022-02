2089 Menschen gelten im Landkreis Südwestpfalz und in den Städten Pirmasens und Zweibrücken derzeit als mit dem Coronavirus infiziert. Das liegt an den 432 positiven Corona-Testergebnissen, die bis Mittwochmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen sind. So viele Neuinfektionen an einem Tag hat es bislang nicht gegeben.

Die vorherrschende Omikron-Varianten breitet sich insbesondere unter Kindern sehr schnell aus. Derzeit gibt es 49 Corona-Fälle in 22 Grundschulen, am stärksten ist die Konrad-Adenauer-Grundschule in Vinningen betroffen (10 Fälle), gefolgt von der Grundschule Rodalben (5) sowie der Nardinischule in Pirmasens und der Thomas-Mann-Schule in Zweibrücken mit jeweils vier Fällen.

Positiv getestet wurden je drei Kinder in der kommunalen Kindertagesstätte Contwig und dem Kindergarten Rieschweiler-Mühlbach sowie ein Kind im protestantischen Kindergarten Thaleischweiler-Fröschen. In der Kindertagesstätte Pirmasens-Ruhbank und dem Kindergarten Papperlapapp in Zweibrücken wurde je eine Mitarbeitende positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Ihr positives Ergebnis erhielten in der Grundschule Bechhofen zwei Schüler und einer in der Grundschule Dahn, eine Schülerin in der Grundschule Münchweiler, je zwei Schülerinnen und zwei Schüler der Grundschule Rodalben, je eine Schülerin der Grundschule Gersbach/Windsberg/Winzeln und der Robert-Schuman-Grundschule in Pirmasens sowie je eine Schülerin und ein Schüler der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen.

Drei Schülerinnen am Leibniz-Gymnasium und je eine Schülerin und ein Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens sowie je eine Schülerin und ein Schüler der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken sind ebenfalls positiv getestet worden.

Corona-Fälle gibt es derzeit in Pirmasens 572 (105 neue Fälle), in Zweibrücken 523 (+114) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 151 (+32), Hauenstein 101 (+23), Pirmasens-Land 103 (+31), Rodalben 147 (+25), Thaleischweiler-Wallhalben 171 (+39), Waldfischbach-Burgalben 87 (+16) und Zweibrücken-Land 234 (+47).

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 811 für den Kreis, 1055 für Pirmasens sowie 1264 für Zweibrücken. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 4,67 gestiegen.