Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Bei der häuslichen Quarantäne gibt es eine Neuerung: Ab sofort gibt es dazu keine schriftliche Aufforderung mehr vom Gesundheitsamt.

Ein über 80 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland verstarb laut Gesundheitsamt mit Corona, jedoch an einer anderen Todesursache. Eine Pirmasenserin im Alter zwischen 60 und 70 Jahren starb an den Folgen ihrer Corona-Erkrankung. Das teilte die Behörde am Mittwochnachmittag mit. Bislang sind in ihrem Zuständigkeitsbereich, der den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken abdeckt, 24 Personen mit Corona-Infektion gestorben.

37 neue Fälle

Wie das Gesundheitsamt informiert, hat es 37 weitere Covid-19-Fälle registriert. Aktuell gebe es in der Südwestpfalz 215 bestätigte positive Fälle, 14 weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben 85 in Pirmasens, 32 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 18, Hauenstein acht, Pirmasens-Land zwölf, Rodalben 16, Thaleischweiler-Wallhalben 22, Waldfischbach-Burgalben acht und Zweibrücken-Land 14. Sowohl der Landkreis als auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken befinden sich damit in der Risikostufe Rot.

Wegen der vielen neuen Fälle dauert die Ermittlung der meisten Infektionsketten laut Gesundheitsamt noch an. Eine Frau kam mit Symptomen ins Krankenhaus und wurde dort positiv getestet. Ein Mann, der sich in einer Einrichtung außerhalb der Südwestpfalz aufhält, wurde ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Bei drei Personen wurde der Arbeitsplatz als Ort der Ansteckung ermittelt, vier weitere Personen waren Kontaktpersonen eines Infizierten. Darüber hinaus wurden jeweils zwei Bewohner des Altersheims Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen und der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens positiv getestet. Insgesamt wurden bis dato 1418 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet.

Quarantäne: Künftig keine Aufforderung mehr vom Amt

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ordnete das Gesundheitsamt bislang schriftlich an, dass sich jemand in häusliche Quarantäne begeben muss. Bis 15. Januar ist diese Regelung jedoch aufgehoben. Es gibt demnach keine schriftliche Anordnung mehr. „Stattdessen wird nach Abschluss der Quarantäne eine Bescheinigung über die Dauer der Quarantäne ausgestellt. Ab sofort müssen sich Corona-Infizierte oder krankheitsverdächtige Personen sowie deren Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen selbstständig in häusliche Quarantäne begeben“, erklärt die Kreisverwaltung.

Während der Quarantäne darf die isolierte Person keinen Besuch von Leuten empfangen, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Sie darf die Wohnung laut Kreisverwaltung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. Die Quarantäne kann im Regelfall frühestens nach zehn Tagen beendet werden.

Pirminius-Wohnanlage: „Betroffenen geht es gut“

Marco Dobrani, Stiftungsvorstand der Heinrich-Kimmle-Stiftung, informierte am Mittwoch über die Lage in der Pirminius-Wohnanlage in Pirmasens, in der behinderte Menschen leben. Dort hatten sich in einem Haus 23 von 25 Bewohnern infiziert. Davon seien zwei im Krankenhaus. Elf seien inzwischen wieder genesen. Zehn weiteren gehe es gut, ihre Quarantäne ende zum Wochenende. In zwei weiteren Häusern der Wohnanlage gibt es unter den Bewohner vier bestätigte Fälle. „Allen Betroffenen geht es den Umständen entsprechend zurzeit gut“, erklärt Dobrani.