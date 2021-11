66 positive Corona-Testergebnisse sind bis Montagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde auch darüber informiert, dass zwei weitere Menschen aus Pirmasens an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind: eine ungeimpfte Frau und ein geimpfter Mann, beide zwischen 80 und 85 Jahren alt.

Weitere Corona-Fälle gab es an Schulen: Betroffen sind jeweils ein Schüler der BBS Rodalben und der Robert-Schuman-Grundschule in Pirmasens sowie eine Schülerin der Sechsmorgen-Grundschule in Zweibrücken. Derzeit gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 769 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 135 (neun neue Fälle), in Zweibrücken 136 (+12) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 108 (+12), Hauenstein 50, Pirmasens-Land 45 (+1), Rodalben 83 (+10), Thaleischweiler-Wallhalben 79 (+4), Waldfischbach-Burgalben 49 (+2) und Zweibrücken-Land 84 (+16).

Seit Montag gilt die Warnstufe 2 im Kreis und den beiden Städten. Deshalb wird an den Schulen wieder zweimal die Woche getestet, in weiterführenden Schulen gilt die Maskenpflicht auch im Unterricht. Zwar sank die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsgebiet Westpfalz (3,8) wieder unter den Schwellenwert 6 für die Warnstufe 2, nach wie vor liegen aber die Inzidenzen und der Wert der Intensivbettenauslastung (6,58) in Rheinland-Pfalz über der Schwelle.

Als Inzidenzwerte gibt das Landesuntersuchungsamt für den Kreis 300, für Pirmasens 159 und für Zweibrücken 253 an. Die höchsten Inzidenzen in den Altersgruppen verzeichnen die Fünf- bis 14-Jährigen, sie liegt im Kreis bei 927, in Zweibrücken bei 654. Die höchsten Fallzahlen verzeichnet die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen: Im Landkreis sind 102 Menschen dieser Altersgruppe infiziert, in Pirmasens 24 und in Zweibrücken 33.