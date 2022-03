Am Ende der Woche ziehen die Corona-Fallzahlen noch einmal an. 473 Neuinfektionen registrierte das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Freitagmittag. Die Behörde wurde über zwei weitere Todesfälle informiert. Eine dreifach geimpfte Zweibrückerin im Alter zwischen 80 und 85 Jahren starb mit einer Corona-Infektion, ein zweifach geimpfter Mann aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land im Alter von 80 bis 85 Jahren starb an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion.

In zwei bereits von Corona-Ausbrüchen betroffenen Altersheimen gab es weitere Infektionen. Im Seniorenheim St. Anton in Pirmasens sind 19 Bewohner und ein Mitarbeiter positiv getestet worden, im Pro-Seniore-Heim in Pirmasens haben sich weitere acht Bewohner infiziert.

Kindergartenkinder und Erzieher infiziert

Positive Testergebnisse erhielten je ein Kind im Johannes-Kindergarten in Pirmasens und im Kindergarten Max und Moritz in Münchweiler, eine Betreuungskraft im Kindergarten Abenteuerland in Petersberg, zwei Betreuungskräfte im Kindergarten in Dellfeld, zwei Betreuungskräfte und vier Kinder im Kindergarten Heltersberg, eine Betreuungskraft im Kindergarten in Hermersberg, ein Kind im Kindergarten in Kröppen, eine Betreuungskraft im Kindergarten Oberauerbach, eine Betreuungskraft und ein Kind im Kindergarten Schwalbennest in Höheischweiler sowie eine Betreuungskraft in der Kita Arche Noah in Waldfischbach-Burgalben.

Betroffen sind ein Schüler der Breitwiesen-Grundschule in Zweibrücken, eine Schülerin der Grundschule Bruchweiler-Bärenbach, eine Schülerin und ein Schüler der Grundschule Fehrbach, ein Schüler der Grundschule Fischbach, zwei Schülerinnen der Grundschule Gersbach/ Winzeln/Windsberg, ein Schüler der Grundschule Lemberg, zwei Lehrkräfte, drei Schülerinnen und ein Schüler der Mozartschule in Rodalben sowie jeweils eine Schülerin der Grundschule Rieschweiler-Mühlbach und der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens.

Aktuell 2221 Corona-Positive

An weiterführenden Schulen sind zwei Schülerinnen der IGS Contwig, sechs Schüler der IGS Waldfischbach, eine Schülerin der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen, eine Schülerin und zwei Schüler am Leibniz-Gymnasium, eine Schülerin an der Matzenbergschule Pirmasens, eine Lehrkraft, eine Schülerin und ein Schüler der Pirminiusschule in Pirmasens positiv getestet worden.

2221 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 531 (107 neue Fälle), in Zweibrücken 415 (+109) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 152 (+37), Hauenstein 51 (+18), Pirmasens-Land 158 (+28), Rodalben 208 (+42), Thaleischweiler-Wallhalben 247 (+48), Waldfischbach-Burgalben 222 (+31) und Zweibrücken-Land 237 (+53).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1180 für den Kreis, 1132 für Pirmasens und 1055 für Zweibrücken an.