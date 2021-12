143 positive Corona-Testergebnisse sind bis Dienstagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde außerdem über zwei weitere Todesfälle informiert: Eine Pirmasenserin im Alter zwischen 75 und 80 Jahren starb an den Folgen einer Sars-CoV-2 Infektion, sie war bereits geimpft. Ein Mann zwischen 75 und 80 Jahren aus der Verbandsgemeinde Rodalben starb mit einer Covid-19 Erkrankung, sein Impfstatus ist nicht bekannt.

Weitere Corona-Fälle gab es in Kindergärten und Schulen. Ein Kind der Paul-Josef-Nardini-Kindertagesstätte in Bundenthal sowie zwei weitere Kinder in der Kindertagesstätte Samselo am Sommerwald in Pirmasens wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. In einer Klasse der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken gab es ein zweites positives Testergebnis, deshalb muss die Klasse in Quarantäne.

Aktuell gelten im Gesundheitsamtsbezirk 1143 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 302 (49 neue Fälle), in Zweibrücken 205 (+29) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 83 (+11), Hauenstein 58 (+15), Pirmasens-Land 36 (+4), Rodalben 111 (+13), Thaleischweiler-Wallhalben 124 (+9), Waldfischbach-Burgalben 99 (+2) und Zweibrücken-Land 124 (+11).