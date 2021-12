148 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Die Behörde wurde über zwei weitere Todesfälle informiert: Eine geimpfte Pirmasenserin zwischen 75 und 80 Jahren starb mit einer Corona-Infektion. Ein Mann ebenfalls geimpfter Mann aus der Verbandsgemeinde Rodalben, der zwischen 90 und 95 Jahren alt war, starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Seit Beginn der Pandemie haben sich 8002 Menschen mit dem Virus infiziert, 173 sind mit einer Corona-Infektion gestorben.

Ein Schulkind des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn sowie zwei Schulkinder der Grundschule in Münchweiler wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Auch ein Kind des Kindergartens Regenbogen in Zweibrücken-Mittelbach und ein Kind des Kindergarten Max und Moritz in Münchweiler erhielten ein positives Testergebnis. Aufgrund der aktuell hohen Fallzahlen und dem damit einhergehenden Ermittlungsaufwand kann das Gesundheitsamt die neuen Fälle erst mit einigen Tagen Verzug den einzelnen Einrichtungen zuordnen.

Fast 1400 aktuell Infizierte

Im Gesundheitsamtsbezirk gelten derzeit 1358 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 301 (46 neue Fälle), in Zweibrücken 253 (+40) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 130 (+3), Hauenstein 67 (+3), Pirmasens-Land 52 (+3), Rodalben 152 (+14), Thaleischweiler-Wallhalben 131 (+14), Waldfischbach-Burgalben 108 (+15) und Zweibrücken-Land 164 (+10).

Das Landesuntersuchungsamt gibt für den Kreis einen Inzidenzwert von 354 an, für Pirmasens 351 und für Zweibrücken 335. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 4,38.