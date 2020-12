Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldet zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Ein über 80 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland verstarb mit Corona, jedoch an einer anderen Todesursache. Eine Frau aus Pirmasens im Alter zwischen 60 und 70 Jahren starb an den Folgen ihrer Corona-Infektion. Das teilte die Behörde am Mittwochnachmittag mit. Bislang sind in ihrem Zuständigkeitsbereich, der den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken abdeckt, 24 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

215 Fälle aktiv

Wie das Gesundheitsamt informiert, hat es 37 weitere Covid-19-Fälle registriert. Aktuell gebe es in der Südwestpfalz 215 bestätigte positive Fälle, 14 weniger als am Vortag. Von den Betroffenen leben 85 in Pirmasens, 32 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 18, Hauenstein acht, Pirmasens-Land zwölf, Rodalben 16, Thaleischweiler-Wallhalben 22, Waldfischbach-Burgalben acht und Zweibrücken-Land 14. Sowohl der Landkreis als auch die Städte Pirmasens und Zweibrücken befinden sich damit in der Risikostufe Rot.