Das Gesundheitsamt Südwestpfalz, das sowohl für die Städte Zweibrücken und Pirmasens als auch für den Landkreis zuständig ist, hat am Mittwoch 42 weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 bestätigt. Ein positiver Corona-Test liegt unter anderem bei einem Mitarbeiter der Kita St. Elisabeth in Pirmasens vor. Weitere Kontaktpersonen ersten Grades wurden laut Kreisverwaltung nicht ermittelt, die Kita kann geöffnet bleiben. Zudem hat sich ein weiterer Bewohner des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen mit dem Virus angesteckt. Unter den Infizierten ist zudem ein Schüler der Grundschule Sechsmorgen in Zweibrücken. Laut Kreisverwaltung war das Kind aber bereits vorher nicht mehr in der Einrichtung. Kontaktpersonen ersten Grades gibt es in der Schule daher keine.

Das Gesundheitsamt meldet zudem zwei weitere Todesfälle. In der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland verstarb ein Mann im Alter zwischen 80 und 90 Jahren mit dem Virus, in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben erlag eine Frau im Alter zwischen 70 und 80 Jahren den Folgen ihrer Corona-Erkrankung, so die Kreisverwaltung. Insgesamt sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes nun 31 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben.

Aktuell meldet das Gesundheitsamt 288 aktive Fälle, 24 mehr als am Vortag. 99 Infizierte Personen leben in Pirmasens, 42 in Zweibrücken und 147 im Landkreis. 21 kommen aus dem Dahner Felsenland, 13 aus der Verbandsgemeinde Hauenstein, elf aus Pirmasens-Land, 23 aus der VG Rodalben, 56 aus Thaleischweiler-Wallhalben, acht aus der VG Waldfischbach-Burgalben und 15 aus Zweibrücken-Land.

Den Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner gibt das Landesuntersuchungsamt für den Landkreis mit 124,4, für Pirmasens mit 141,7 und für Zweibrücken mit 96,5 an.