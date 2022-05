Bis Dienstagmittag gingen 202 positive Corona-Testergebnisse beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Die Behörde wurde über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus informiert. Im Alter zwischen 85 und 90 starb eine Frau aus der Verbandsgemeinde Rodalben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben starb ein Mann im Alter zwischen 50 und 55 Jahren mit einer Sars-CoV-2 Infektion. Von beiden war der Impfstatus nicht bekannt. Am Dienstag wurden insgesamt 16 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt, bei fünf Patienten besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 595 für den Kreis, 585 für Pirmasens sowie 694 für Zweibrücken an.