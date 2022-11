In der Südwestpfalz sind zwei Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung informierte am Dienstag über die Todesfälle. Demzufolge handelt es sich um Männer aus Pirmasens und der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland. Sie verstarben laut der Behörde im Alter zwischen 75 und 80 Jahren mit dem Corona-Virus. Nach aktuellem Stand wurden im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz seit Freitag weitere 111 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet in der Südwestpfalz folgende Inzidenzwerte: Landkreis 146, Pirmasens 100 sowie Zweibrücken 164) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 4,61.

Insgesamt sind derzeit 16 Patienten aufgrund einer Corona-Infektion in der Südwestpfalz stationär gemeldet, davon wird einer intensivmedizinisch behandelt und auch beatmet. Weiterhin besteht bei einer hospitalisierten Person noch der Verdacht auf COVID-19.

Insgesamt wurden bis heute den Angaben zufolge 68.456 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 311 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die 68.456 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (15.278/27 neu), Zweibrücken (14.424/27), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (5705/6), Verbandsgemeinde Hauenstein (3112/5), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (4520/5) die Verbandsgemeinde Rodalben (5966/15), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (7236/12), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (4938/6) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (7277/8).