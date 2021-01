Eine Frau zwischen 55 und 65 Jahren, die im Rodalber Haus Edelberg wohnte, sowie ein 80- bis 90-jähriger Bewohner des Wecare-Pflegezentrums in Pirmasens sind an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In der Südwestpfalz wurden am Dienstag 20 weitere Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 gemeldet: in Pirmasens (7 neu), Zweibrücken (1) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (1), Rodalben (9) und Waldfischbach-Burgalben (2).

Acht Fälle im Haus Gräfenstein

Dem Landesuntersuchungsamt zufolge liegt Zweibrücken mit einer Inzidenz von knapp 41 in der Gefahrenstufe orange, der Landkreis (Inzidenz 60) und Pirmasens (knapp 112) bleiben Risikogebiete. Inzwischen ist klar, dass ein Teil der heute und in den vergangenen Tagen bestätigten Corona-Fälle wiederum Heime in der Region betreffen: Im Wecare-Pflegezentrum in Pirmasens wurden erneut vier Bewohner sowie zwei Mitarbeiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Auch im Haus Edelberg in Rodalben haben sich zwei Mitarbeiter infiziert. Im Senioren- und Pflegeheim Haus Gräfenstein in Rodalben wurden acht Bewohner positiv getestet. Die Einrichtung ist bis 28. Januar für Besucher geschlossen.

In der Pirmasenser Messehalle geht der Betrieb weiter: Dort wurden am Montag 167 Menschen geimpft, für Dienstag wurden 127 Bürger erwartet. Im Diakoniezentrum im Winzler Viertel standen für Dienstag 282 Menschen auf der Impfliste: 130 Bewohner und 152 Mitarbeiter. „Wir haben zwei provisorische Impfstraßen eingerichtet, eine ist unseren Bewohnern vorbehalten, die zweite steht unseren Mitarbeitern zur Verfügung“, berichtet Gerald Krob, Einrichtungsleiter von Haus Bethanien.

